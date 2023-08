Paukenschlag: Avdijaj ist zurück in Hartberg!

Nach einer ganzen Saison 2021/2022 wechselte er in der Vorsaison nach der ersten Runde in die Schweiz. Im Winter kehrte der Kreativspieler leihweise zurück nach Hartberg und trug im Frühjahr mit fünf Toren und fünf Vorlagen zum Klassenerhalt bei. Donis Avdijaj lief in Summe bereits 38 Mal für die Oststeirer auf. „Ich freue mich, wieder in vertrauter sportlicher Umgebung zu sein.