Inflation wieder höher ++ Zechpreller ausgeliefert

Die Inflationsrate in Österreich ist gemäß einer Schnellschätzung der Statistik Austria im August auf 7,5 Prozent gestiegen, nach sieben Prozent im Juli und acht Prozent im Juni. Und: Die beiden Teenager, die in Linz eine Sushi-Wirtin überfahren und dabei schwer verletzt haben sollen, sind diese Woche in Österreich angekommen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 31. August, mit Stefana Madjarov.