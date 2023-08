Wie gefährlich Elektro-Autos wirklich sind

Floriani bewachten die ganze Nacht Autobatterien

Übersetzt in die Praxis heißt das: „Wir haben bis acht Uhr früh Nachtwache gehalten, immer mit Wärmebildkameras nachkontrolliert“, berichtet Claus Ebner, Kommandant der FF Bad Goisern, vom nächtlichen Einsatz. Die Floriani wurden gegen 23 Uhr zu einer Garage in der Ortschaft Primesberg in Bad Goisern gerufen. „Als wir angekommen sind, stand sie bereits in Vollbrand.“