Sturz aus Sessellift „Niedere“ hat tödliche Folgen

Wie die Polizei berichtet, erlag ein Deutscher (65), der am 11. August in Andelsbuch am Sessellift „Niedere“ einen schweren Unfall erlitt und in Folge vier Meter auf eine steile Wiese abstürzte, seinen schweren Verletzungen. Der Mann war damals in Begleitung in den Zweier-Sessellift gestiegen und von der Bergstation in Richtung Tal unterwegs, als das Unfassbare geschah.