Russland will Ölexporte drosseln

Bezüglich Öl kündigte die russische Regierung am Mittwoch an, ihre Exporte im September um 159 Liter am Trag drosseln zu wollen. Die Erlöse sanken, weil westliche Staaten kaum noch russisches Öl kaufen, Hauptabnehmer wurden China und Indien. Ende Juli waren die Preise an den russischen Ölbörsen und Tankstellen zudem stark gestiegen, da staatlich subventioniertes Öl ausgeführt wurde. Künftig soll es mehr Kontrollen geben.