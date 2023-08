„Die Arbeiten werden bis ins nächste Jahr dauern“

Als „Wahnsinn“ bezeichnet Bürgermeister Peter Loitfellner das, was sich in den vergangenen Tagen durch die schweren Unwetter im hintersten Eck des Raurisertals – im aus den Goldminen-Zeiten bekannten Kolm Saigurn – abgespielt hat. Die Bilder von Gebhard Neumayr, des Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung, sprechen Bände. Seine Worte: „Die Zerstörung im Raurisertal ist unvorstellbar, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.“ Eine riesige Mure, die einen Almboden und Straßen zerstörte. 50 Leute, die meisten Urlauber, waren dadurch von der Außenwelt abgeschnitten. Einige konnten noch am Dienstagabend mit dem Polizei-Heli ausgeflogen werden, berichtet Loitfellner: „Andere hat die Bergrettung sicher aus dem Tal gebracht.“ Mittlerweile konnte auch eine Behelfsstraße errichtet werden.