Keine Asylunterkunft für alleinstehende Männer

De Moor verteidigte die Position der Regierung, die „bereits viel geleistet“ habe. Die Staatssekretärin appellierte an andere EU-Staaten, ihre Bemühungen zu verstärken. Asylunterkünfte sind in dem Land mit rund 11,5 Millionen Einwohnern chronisch überlastet. Schätzungen der zuständigen Behörde zufolge waren Anfang des Jahres rund 3000 Schutzsuchende in Belgien obdachlos.