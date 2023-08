Für manche Zuhörer auch verstörend

Immer wieder tritt die so beliebte Cellistin Sol Gabetta in unserer Region auf, mit wechselnden Partnern am Klavier oder auch mit Orchester, wie kommendes Frühjahr in Vaduz. Und immer sind die Konzerte ein singuläres Ereignis, auch bei der auch sonst durchwegs hochkarätigen Schubertiade in Schwarzenberg. Am Dienstagnachmittag war ihr Duopartner am Flügel Francesco Piemontesi, der im Angelika-Kauffmann-Saal am Abend zuvor schon ein Solorezital gegeben hat. Auch der aus dem Tessin stammende Pianist ist, spätestens seit seinem Schubert-Sonaten-Zyklus, ein Liebling des Schubertiadepublikums. Er ist für die Cellistin ein gleichwertiger Partner, zumal der Steinway mit seinem vollen Klang sehr gewichtig tönt zu ihrem Stradivari-Cello.