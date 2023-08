Riesige Treibholzmassen an Bodenseeufer gespült

Wer derzeit am Rohrspitz in Fußach in die Fluten des Bodensees steigen will, wird so seine Probleme haben, denn vor dem Ufer hat sich ein meterbreiter Treibholzteppich gebildet. Das Holz wurde durch das Unwetter der vergangenen Tage in den See gespült und lagert sich nun am Ufer ab. Unklar ist bislang, was mit dem Holz weiter geschieht.