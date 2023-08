Brand in Landhaus Garage: Feuerteufel geschnappt

Die Florianijünger der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Arzl wurden am Dienstag gegen 11 Uhr alarmiert. „In einer Wohnung in der Rumer Straße kam es zu einem Brand bei einer Waschmaschine“, heißt es von den Ermittlern. Personen wurden bei dem Vorfall keine verletzt. In der Wohnung haust der 23-Jährige.