Kind stürzt aus fünftem Stock - wird aufgefangen!

Endlose Sekunden bis zur Erleichterung

„Ich habe gehofft, dass alles gut gehen würde“, sagt Aguzzi, „ich habe den Sturz praktisch mit meiner Brust abgefedert und wir sind beide auf den Boden gefallen.“ Das Mädchen habe zuerst kein Lebenszeichen gezeigt. Der Held meinte, es fühlte sich an wie endlose Sekunden bis das Kind anfing zu weinen. Danach war der 37-Jährige so erleichtert gewesen. Als die Eltern merkten, was passiert war, kamen sie auf die Straße. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht und scheint laut „Corriere della Sera“ in einem guten Allgemeinzustand zu sein. Keine offensichtlichen Verletzungen konnten gefunden werden und sie soll am Montag bereits wieder entlassen werden. Auch der Held soll das Mädchen im Krankenhaus besucht haben.