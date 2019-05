Deutscher Anwalt zahlte Rechnung der Bergrettung

Fall sorgte über die Landesgrenzen hinaus für Empörung

„Wir freuen uns sehr über die Einsicht“, sagt Hermann Spiegl, Landesleiter der Bergrettung Tirol. Der von der „Tiroler Krone“ öffentlich gemachte Fall hatte ein unglaubliches internationales Medienecho und riesige Empörung in der Bevölkerung in Tirol und auch in Deutschland hervorgerufen. Auch bei der Bergrettung hatten unzählige Personen ihrem Unmut über das Schreiben des Anwalts an die Bergretter Luft gemacht.