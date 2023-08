2:0 gegen den FAC: St. Pölten klettert auf Platz 1

Die Niederösterreicher feierten am Freitag beim 2:0 gegen den FAC den 4. Sieg im 5. Spiel und zogen damit nach Punkten mit dem makellosen GAK gleich. Zwei Punkte dahinter rangiert die Admira als neuer Dritter. Die Südstädter gewannen ihr Niederösterreich-Derby gegen Amstetten wie auch Stripfing gegen Horn mit 3:1. Die Vienna siegte mit einem 1:0 in Leoben erstmals. Liefering und Ried trennten sich 1:1. Die 5. Runde voller Derbys wird mit Dornbirn gegen Bregenz (20.30 Uhr) fortgesetzt sowie am Sonntag mit Lafnitz - GAK und Sturm Graz II - Kapfenberg abgeschlossen.