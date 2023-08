Ministeriums-Entscheidung kann noch Wochen dauern

ie Posse um die Rektorwahl an der Universität Salzburg zieht sich immer weiter in die Länge. Nachdem der Universitätssenat eine zweite Aufsichtratbeschwerde an das Bildungsministerium weitergeleitet hat - die „Krone“ hat berichtet - liegt die Entscheidung darüber, wie es in Salzburg weitergehen wird, noch immer in Wien. Vom Bildungsministerium heißt es, dass die Entscheidung „schnellstmöglich, jedenfalls innerhalb der nächsten Wochen ergehen“ würde. Die Österreichische Hochschülerschaft kritisiert den Stillstand. Die Ungewissheit sei vor allem für die Angestellten und Studierenden unangenehm.