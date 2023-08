LASK gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Die Austria ist ebenfalls heiß auf den zweiten Saisonsieg. Erstmals in der noch jungen Saison konnte man nach dem Aus in der Conference-League-Qualifikation die gesamte Woche zum Training nutzen. „Wir konnten in den letzten Trainingswochen wenig an Inhalten arbeiten - leider haben wir dafür jetzt unter der Woche wieder mehr Zeit, wir wären natürlich lieber im Europacup weitergekommen“, gab Trainer Michael Wimmer an.