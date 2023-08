Radfahrer stürzten wegen Handzeichen zu Boden

Ein 38-jähriger Villacher war gegen 7 Uhr in der Nikolaigasse in Villach mit seinem Fahrrad in Richtung Osten unterwegs. Ein 23-jähriger Franzose, der ebenfalls mit seinem Rad in die gleiche Richtung unterwegs war, versuchte den 38-Jährigen zu überholen. Genau in diesem Moment wollte der 38-Jährige aber nach links in die Brauhausgasse abbiegen.