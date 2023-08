Auf Eis wird‘s heiß: Countdown zur Königsklasse!

Davor warten noch zwei hochkarätige Tests in Latsch in Südtirol. Am Samstag Nürnberg, am Sonntag Ingolstadt. Zwei DEL-Klubs. „Das sind exzellente Gegner. Da braucht es mehr als beim ersten Spiel (5:3 gegen Freiburg).“ Weil Backup Markus Gratzer verletzt ist, wird U20-Keeper Matthias Rindone dabei sein. Ein 19-jähriger Italiener.