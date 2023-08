Mutmaßlicher Feuerteufel in Tirol freigesprochen

Erst brannte die Waschküche eines unbewohnten Einfamilienhauses. Dann ging der Faschingswagen der Landjugend in Flammen auf. Und schließlich wurde am 26. Februar ein Auto in einer Garage abgefackelt. Nach drei mysteriösen Bränden in kürzester Zeit ging in Kundl – wie mehrfach berichtet – die Angst um. Schließlich trieb 2012 und 2018 bereits ein Feuerteufel im Ort sein Unwesen. Doch nach dem Brand des Autos klickten für einen Einheimischen (56), der noch hastig Spuren im Schnee verwischt haben soll, die Handschellen.