Fünf steirische Schulen werden heuer geschlossen

Noch keine Pläne für 2024

Anders verhält es sich hingegen, wenn eine Kommune von sich aus diesen Schritt wählt und im Gemeinderat beschließt. Im Vorjahr war dies etwa für die Volksschule Festenburg (Gemeinde St. Lorenzen am Wechsel) der Fall, heuer traf es gleich fünf Standorte - in erster Linie aufgrund von baulichen Umstrukturierungen: die Volksschulen Kapfenberg-Stadt (sie weicht dem geplanten neuen FH-Standort), Gratkorn II (Zusammenlegung der beiden Volksschulen) und Pischk (Bruck an der Mur - bereits seit Monaten wegen zu wenig Kinder geschlossen) sowie die Mittelschulen Deutschlandsberg II und Knittelfeld-Lindenallee.