Kennt die Fußball-Expansion auch Grenzen?

2025 strebt Saudi-Arabien per Wildcard die Teilnahme an der UEFA Champions League an. Angesichts der Tatsache, dass der Fußball weiter expandiert, scheint es in der Theorie möglich. Fußball-Romantiker stoßen Anpassungen und Ausweitungen von Bewerben durchaus auf - mit dem nötigen Geld ist aber einiges möglich. Im Duell Maierhofer vs. Scharner diskutieren beide Ex-ÖFB-Kicker mit Moderator Martin Grasl über die Entwicklung des internationalen Fußballs.