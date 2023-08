„Haben Kane nicht geholt, um Meister zu werden“

Mentalitätsfrage bei Dortmund, Leipzigs Dreigespann

Hinter dem FC Bayern bringt sich nach der Vorsaison Dortmund in der Titelfrage in Position. Nach dem Horror-Finish in der vergangenen Spielzeit (als man die Meisterschaft am letzten Spieltag verspielt) ist für Scharner die Mentalität nach dem bitteren Rückschlag eine ganz entscheidende Komponente. In Leipzig könnte das österreichische Trio (Baumgartner, Schlager, Seiwald) für Furore sorgen, Maierhofer sieht auch unmittelbare Vorteile in der Übertragung auf das Nationalteam. Neben den zusätzlich mitfavorisierten Leverkusnern könnte auch Union mit namhaften Zugängen weiterhin vorne mitmischen. Mehr dazu sehen Sie im Video!