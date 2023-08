Aus dem Rollstuhl mit Vollgas auf die Rennpiste

Über Kontakte nach Italien und Monaten an Umbauarbeiten am Motorrad war es im September 2021 soweit: die erste Fahrt am Rennbike! „Es war unglaublich, ich war aber auch etwas angespannt!“

Wie eine Fahrt funktioniert? Beim Start wird der Feldkirchner auf das Bike gehoben, die Füße per Magneten fixiert. „Ich kann mich auch nicht so in die Kurven legen oder die Knie rausgeben. Ich sitze eher drauf wie ein fauler Sack“, lacht der gelernte Werkstofftechniker.