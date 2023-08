Camillas erste Liebe stirbt mit 77!

In der Tat war Camilla zu dieser Zeit so beliebt, dass es nicht lange dauerte, bis sie sich von Kevin Burke trennte und ihm das Herz brach. „Ich war das ganze Jahr über mit Camilla zusammen. Ich nehme an, wir waren verliebt, und dann hat sie mich abserviert. Und warum? Nun, die kurze Antwort ist, dass sie einen Ball in London hatte“, verriet er dazu.