Grazer Radoffensive: „Linke Anti-Pendler-Allianz“

Die Freiheitlichen zeigen sich dadurch in Alarmbereitschaft versetzt: „Das wäre der nächste Schlag gegen Mittelstand und Pendler, die jeden Tag auf ihr Auto angewiesen sind“, poltert FPÖ-Chef Mario Kunasek und kündigt eine Anfrage an SPÖ-Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Anton Lang an. Ihn sieht er nun mit der Grazer Stadtspitze Elke Kahr (KPÖ) und Judith Schwentner (Grüne) in einer „linken Anti-Pendler-Allianz“.