Gal Gadot: Prellung & Bandscheibenvorfall bei Dreh

Nahkampf ist wie tanzen

Die 38-Jährige, die mit ihrem Ehemann Jaron Varsano (48) die Töchter Alma (12), Maya (6) und Daniella (2) hat, will dennoch in Zukunft ihre Stunts selbst machen: „Eins-gegen-Eins-Kämpfe vor der Kamera sind mir am liebsten. Das ist wie Tanzen, ich kann meinen Körper perfekt benutzen.“ Zumal die ehemalige Miss Israel 2004 ihren zweijährigen Militärdienst in ihrem Land geleistet hatte und im Nahkampf ausgebildet wurde.