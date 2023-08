Otto Konrad: „Da könnte ich‘s mir vorstellen“

Das klingt ja verheißungsvoll. Gibt‘s ein Combeack von Kult-Goalie Otto Konrad als Sänger? Zumindest dachte der ehemalige Austria-Salzburg-Held am Wochenende am Rande des Monti-Beton-Konzerts mit Johann K. am Faaker See im Gespräch mit Michael Fally (im Video oben) laut darüber nach. Wie und warum? Sehen Sie im Video oben selbst.