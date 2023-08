Hans Krankl „nicht einmal für die Saudis leistbar“

Es war ein viel umjubelter Auftritt des Goleadros. Hans Krankl alias Johann K. gastierte am Samstag mit seiner Band Monti Beton im Arneitz-Village am Faaker See. Am Rande des Events unterhielt er sich mit Michael Fally (im Video oben) über seine Liebe zur Musik, vergebene Elfmeter auf der Bühne und den SK Rapid. Seine Bandkollegen, die Monti-Beton-Masterminds Toni Matosic und Thomas Schreiber, hielten übrigens gleich fest: Einen möglichen Transfer Krankls zu einer anderen Band „können sich nicht einmal die Saudi Arabier“ leisten.