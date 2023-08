Auto fing Feuer: Vater und Sohn entkamen Inferno!

Brände auch am Fernpass und auf Autobahn

Bereits am Samstag war es in Tirol zu zwei Fahrzeugbränden gekommen. Am Nachmittag brannte ein Kleinbus am Fernpass. Der deutsche Lenker (45) konnte sich, seine Frau und das zweijährige Kind in Sicherheit bringen, ehe das Fahrzeug in Vollbrand stand.