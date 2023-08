Keine Gnade: Markt-Gastronomen schreien um Hilfe

„Teatro“-Wirt Gerti Höferer flatterte eine Vorschreibung über 11.000 Euro ins Haus. Ihm drohte sogar ein Gewerbe-Entziehungsverfahren. „Ich musste gleich zu einer mündlichen Verhandlung in die Paulitschgasse, dabei konnte ich die Strafe auf 5500 Euro drücken. Die muss ich jetzt in Raten abzahlen. Auch in der Früh muss das Standl um punkt neun Uhr offen haben, sonst gibt es Strafen. Ich frage mich, wie ein Ordnungsamt Wirtschaftstreibenden so drakonische Strafen vorschreiben kann“, ärgert sich Höferer, der auch Marktsprecher-Stellvertreter ist.