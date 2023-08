Unterstützung für den Schulstart wird ausbezahlt

Auch wenn bei der anhalten Sommerhitze die wenigsten daran erinnert werden möchten: Heute in drei Wochen ist in Oberösterreich der letzte Ferientag. Viele Eltern denken aus anderen Gründen als ihre Kinder mit Unbehagen an diesen Tag: Für Stifte, Hefte, Federschachtel und Co. werden zu Schulbeginn im Schnitt zwischen 100 und 300 Euro fällig.