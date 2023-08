Mann schleifte seine Lebensgefährtin durch Wohnung

Bei dem Streit gegen 22.15 Uhr in der Wohnung des Paares in Klagenfurt-Annabichl ohrfeigte der Mann seine Lebensgefährtin derart, dass die Frau dadurch zu Sturz kam. Dann packte der 67-Jährige die 61-Jährige an den Beinen und schleifte sie durch die Wohnung. Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.