Austria Klagenfurt: Döner-Lieferung in die Kabine!

Der Deutsche ist derzeit ohnehin super drauf. Denn noch nie schaffte Menzel ein so frühes „Shutout“ in der Saison – im Vorjahr brauchte er dafür vier Runden, im Aufstiegsjahr neun. Jeweils hatte er bisher vier reine Westen. „Ich will immer zu Null spielen, stecke mir da aber kein Saisonziel“, so der 1,92-m-Mann cool.