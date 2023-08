Jetzt auch Warnung vor Kult-Komiker Otto Waalkes

Otto stürmte wieder die Charts

Waalkes zählt zu den erfolgreichsten Komikern Deutschland. Am 22. Juli feierte er seinen 75. Geburtstag und kann auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken. Dass Otto aber längst nicht zum alten Eisen gehört, das bewies er in diesem Jahr. Denn sein Hit „Friesenjung“ schaffte es - dank eines Remixes zweier junger Rapper und TikTok - zurück an die Spitze der Charts.