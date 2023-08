Cannabis-Plantage in leerstehender Firmenhalle

Ein 25-jähriger, beschäftigungsloser und unsteter ungarischer Staatsangehöriger konnte am Mittwochnachmittag in einem leerstehenden bzw. seit längerer Zeit nicht in Betrieb befindlichem Firmenobjekt in Brunnenthal von der Polizei angetroffen werden. Dort hatte der 25-Jährige 22 Cannabispflanzen (Stecklinge) sowie ein Luftdruckgewehr - trotz eines bestehenden Waffenverbots - bei sich.