Leichnam erst am Tag nach Tragödie geborgen

Maria trägt Jesus in den Armen – dieses Bild stellt das imposante Gipfelkreuz der Schönfeldspitze dar. Anna M. (29) aus Ottnang am Hausruck stand mit ihren beiden Begleitern (23 und 26 Jahre alt) am Dienstag am Gipfel. Maria und Jesus dürfte einer ihrer letzten Blicke gegolten haben. Kurz darauf überraschte ein Gewitter die Gruppe. Anna M. rutschte im Abstieg am Gipfelgrat aus und stürzte 250 Meter in die Tiefe. Sie hatte keine Chance.