„Matildas“ Lauf endet ++ Alcaraz müht sich weiter

Sturm Graz unterliegt PSV Einhoven auch im Rückspiel, Australiens Damen unterliegen im Halbfinale der Heim-WM und Carlos Alcaraz müht sich in Cincinnati ins Achtelfinale - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 16. August.