Polnischer Langfinger von Firmenchef erwischt

Ein amtsbekannter Dieb ist am Montag in Frastanz festgenommen worden. Ein Geschäftsinhaber erwischte den polnischen Staatsangehörigen bei einem Einbruchsversuch in seine Firma. Zunächst gelang dem Mann die Flucht, er wurde jedoch mithilfe des Geschäftsinhabers gestellt. Der Pole wanderte in die Justizanstalt Feldkirch.