Schwestern mit Hubschrauber aus Bergnot gerettet

Die vier Deutschen, die einen Nebenwohnsitz in Kärnten haben, sind am Dienstag gemeinsam auf den Gipfel des Kobesnock aufgebrochen. Am Rückweg stiegen die Eltern noch zur Wertschacher Alm auf, ihre beiden Töchter im Alter von 19 und sieben Jahren wollten erst etwas später zur Hütte nachkommen. Doch aus bislang unbekannter Ursache kamen die Mädchen nach dem Kammbereich vom markierten Weg und gerieten in immer steileres Gelände.