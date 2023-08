Grabher steht vor magischer Millionen-Schallmauer

Die Vorarlbergerin Julia Grabher, ist nach ihrem Turniersieg auf Gran Canaria mittlerweile bereits in New York angekommen. Dort kann die 27-Jährige in nächsten Wochen beim Turnier in Cleveland und danach bei den US Open nicht nur dicke Punkte für die Weltrangliste holen. Auch in Sachen Preisgeld könnte sie in neue Sphären vorstoßen.