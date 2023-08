Polit-Sommergespräche gehen in die siebte Runde

Persönliche Stichwortfragen

Aber: Ziel seien Interviews abseits von Floskeln. „Man hat natürlich mehr Zeit als im Alltagsgeschäft. Man hat Zeit nachzufragen und man bekommt vielleicht auch Antworten, die nicht den täglichen Antworten entsprechen, die Politker in kürzerer Zeit geben. Und es wird manchmal vielleicht ein bisschen interessanter, wenn man etwas Anderes hört“, so Spieß. „Neu werden heuer persönliche Stichwortfragen sein, die ich den Gästen am Ende stelle.“