Ein Vierbeiner ist auf Herbergssuche

Hallo, ich bin Ricky und glaube ohne Übertreibung sagen zu können, dass es sich bei mir um eine hübsche Jack Russel-Dame handelt. Ich bin derzeit drei Jahre alt, also noch jung und aktiv. Bewegung in der Natur ist mein liebster Zeitvertreib und lange Wanderungen eine willkommene Abwechslung. Dies ist jedoch das Problem mit meinem Herrli. Aufgrund von gesundheitlichen Probleme kann er leider mit mir nicht mehr mithalten und gibt mich so schweren Herzens her. Ebenso kann ich mit kleinen Menschenwesen nichts anfangen. Durch meinen Jagdinstinkt stellen Kleinkinder für mich eher Beute anstatt Familienmitglieder dar.