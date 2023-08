Ashley Olsen wurde still und heimlich Mama

Mit der Rolle der Michelle Tanner in „Full House“ wurden Ashley und Mary-Kate Olsen zum Star. Nach dem Serien-Aus waren die Zwillinge noch in zahlreichen Kinder- und Teenie-Filmen zu sehen, unter anderem in „Ein Zwilling kommt selten allein“, bevor sie sich aus dem Showgeschäft zurückzogen und als Designer Karriere machten.