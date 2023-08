Falsche Abkürzung: 61-Jähriger steckte in Zaun

Kein abwegiger Gedanke: Am heißen Montag wollte ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden Abkühlung in der Traun suchen. Den Weg dorthin wird der Mann aber wohl kein zweites Mal einschlagen. Als er beim Kraftwerk in der Kohlwehr in Ohlsdorf über einen Zaun Richtung Fluss klettern wollte, blieb er hängen und steckte fest.