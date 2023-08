Zivilstreife raste Biker mit 180 km/h hinterher

Die Polizei hielt am Sonntag in Bildein, Bezirk Güssing, 465 Lenker an, die das Rockmusik-Festival „Picture On“ besucht hatten. Erwischt wurden 22 Personen, die das Auto unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss in Betrieb genommen hatten. Bei zwei Fahrern wurden mehr als 0,8 Promille gemessen, bei sieben lag der Wert über 0,5. Ertappt wurde auch ein 56-jähriger Wiener, der noch nie einen Führerschein besessen hat.