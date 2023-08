Motorradfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 47-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leoben auf der B67 in Fahrtrichtung Norden. Als er am sogenannten „Schusterbühel“ bei Peggau nach links in Richtung A9 bzw. S35 einbog, dürfte er den entgegenkommenden Motorradlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung übersehen haben. Dabei prallte der 40-Jährige gegen die rechte Seite des Pkw und kam zu Sturz.