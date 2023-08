Die „Größten aller Zeiten“ feiern Cover-Comeback

Sie waren einfach die GOATS („Greatest of all time“) in ihrer Branche. Vor etwas über drei Jahrzehnten eroberten Christy, Naomi, Cindy und Linda die Titelseiten der bekanntesten Magazine - vier Vornamen, bei denen jeder wusste, wer gemeint war. Die damaligen Teenager mit den Nachnamen Turlington, Campbell, Crawford und Evangelista läuteten die Ära der Supermodels ein.