Weitere Selbstanzeige bei Siemens-Skandal

Erhöht hat sich die Zahl, nachdem sich am Freitag ein weiterer offenbar in den Millionenbetrug involvierter Mann bei der Staatsanwaltschaft gemeldet hat. Wie zuvor eine Person aus der Baubranche leistete auch er eine Schadensersatzzahlung und hofft dadurch auf Straffreiheit. Der Selbstanzeiger - der bis dato nicht als Beschuldigter geführt worden war - will mit den Behörden kooperieren, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber Medien.