Italiener und Deutsche haben Austria-Asse im Blick

Abwehr ist eingespielt

Der mit seinen kongenialen Defensiv-Partnern Kosmas Gkezos und Thorsten Mahrer ein Grund dafür war, dass Sturm beim 0:0 in den ersten 30 Minuten trotz Dominanz harmlos blieb. „Wir harmonieren, wissen genau, was der andere macht - das ist ein Bonus“, so der 28-Jährige. Eine Stärke des Trios: Die Zweikämpfe! So gewannen Wimmer und Mahrer in den drei Partien bisher je 66,7 Prozent, Gkezos ist mit 63,4 ebenso top.