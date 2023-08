So wird Viktringer Flohmarkt langfristig gesichert

Ein Greenhorn in der Flohmarktszene sichert die Zukunft des beliebten Flohmarktes in Viktring ab. Mediziner Heinz Herbst tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Er hatte das Gelände drei Jahrzehnte an die Flohmarkt-Veranstalter verpachtet, verstarb jedoch im Vorjahr. Der Flohmarkt im Frühling fiel aus. Da die bisherigen Organisatoren ihn auch nicht mehr aufziehen wollten, nimmt der Arzt die Sache nun selbst in die Hand.