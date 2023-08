WAC-Coach Schmid: „Ein unglaubliches Spiel“

Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Mir fehlen die Worte, ein unglaubliches Spiel. Wir haben in der ersten Hälfte ein top Spiel abgeliefert mit riesen Tormöglichkeiten und müssen zur Pause eigentlich führen. Und dann sind wir nahe dran an einem Selbstfaller, wo wir einen unglaublichen Fehler in der Abwehr machen. Natürlich macht das was mit der Mannschaft. Wir haben uns dann aber wieder gefunden und die ein oder andere Torchance rausgespielt. Dann kam der Elfmeter (für Lustenau, Anm.), wo wir uns auch nicht gut angestellt haben. Am Ende müssen wir noch glücklich sein mit dem Punkt, obwohl wir die klar bessere Mannschaft waren.“